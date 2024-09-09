Türkiye şehitlerine ağlıyor...
Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkiinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu.
Şehit haberinin ardından ise yürekleri burkan detay ortaya çıktı.
HABERİ ALINCA FENALAŞTI
Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alınca fenalaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Büyükçaylı, bunun üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.
BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ
Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
BABAEVİNE BAYRAK ASILDI
Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan babaevine de Türk bayrağı asıldı.
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