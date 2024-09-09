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Şehit Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı

Şehit Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alan eşi doğum yaptı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi, Balıkesir'de doğum yaptı.