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- Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı
- 12.11.2022 - 16:34
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, şehit düştü.
Şehidin naaşı, öğle saatlerinde uçakla Yenişehir Havaalanı'na getirilen şehidin osmangazi ilçesinde baba ocağına getirildi.
Burada şehit için komşu ve akrabalarından helallik istendi.
Yakınları asker kamuflajı giydi
Şehidin annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken, baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve nişanlısı Ayşenur'un askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.
Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, Türk bayrakları asılı bulunan evde ve sokakta dua edildi.
Dualarla toprağa verildi
Şehit Astsubay Emre Sevinç'in cenazesi daha sonra Bursa'daki evin önünden alınarak konvoy eşliğinde Harmancık ilçesi Doğancılar Camii'ne getirildi.
İHA'nın haberine göre, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.