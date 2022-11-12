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    Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, memleketi Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
    • 12.11.2022 - 16:34
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    Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı

    Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, şehit düştü.

    Şehidin naaşı, öğle saatlerinde uçakla Yenişehir Havaalanı'na getirilen şehidin osmangazi ilçesinde baba ocağına getirildi.

    Burada şehit için komşu ve akrabalarından helallik istendi.

    Yakınları asker kamuflajı giydi

    Şehidin annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken, baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve nişanlısı Ayşenur'un askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.

    Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, Türk bayrakları asılı bulunan evde ve sokakta dua edildi.

    Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı #1

    Dualarla toprağa verildi

    Şehit Astsubay Emre Sevinç'in cenazesi daha sonra Bursa'daki evin önünden alınarak konvoy eşliğinde Harmancık ilçesi Doğancılar Camii'ne getirildi.

    İHA'nın haberine göre, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Çavuş Emre Sevinç son yolculuğuna uğurlandı #3


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