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Şehit Cebrail Dündar için Mardin’de tören: Eşi gözyaşları döktü

Şehit Cebrail Dündar için Mardin’de tören: Eşi gözyaşları döktü Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın cenazesi, Mardin'e getirildi. Şehidin eşi Semanur Dündar, Sana nasıl kıydılar diyerek uzun süre gözyaşı döktü.