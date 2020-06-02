Şehit Celal Özcan son yolculuğuna uğurlandı

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Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Siirt’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan’ın naaşı, askeri uçakla memleketi Antalya'ya getirildi.

Ailesinin yaşadığı Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü.

EŞİNİN FOTOĞRAFINI ELİNDEN BIRAKMADI

Maskeli askerlerin karşıladığı şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Kendisi de askeri personel olan şehidin eşi Ayça Özcan eşinin fotoğrafını bağrına basarak yürüdü.

Şehidin annesi Ayşe Özcan da askerlerin kollarında tören alanına geldi. Namaz boyunca Ayça Özcan eşinin fotoğrafını kucağından bırakmadı.

Şehit Astsubay Çavuş Celal Özcan son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İl Müftüsü Osman Artan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Celal Özcan’ın naaşı Antalya Garnizon Komutanlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehidin kardeşi Berke Özcan da ağabeyinin askeri üniformasıyla tören alanındaki yerini aldı.

Anne Ayşe Özcan oğlunun ve dede Celal Özcan, kendiyle aynı ismi taşıyan torununun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu son kez öptü.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çok sayıda askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaş katıldı.