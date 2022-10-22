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    Şehit Cemil Yavaş, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralandıktan sonra hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, memleketi Isparta'da toprağa verildi.
    • 22.10.2022 - 14:52
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    Şehit Cemil Yavaş, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

    Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Ekim'de şehit olmuştu.

    Şehit Yavaş için bugün memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

    Isparta Valiliği’nin önünde düzenlenen cenaze töreninde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin annesi Mürşide, babası Ali Yavaş ile kardeşlerine başsağlığı diledi.

    Tabutunun üzerine komando beresi koydu

    Şehidin asker kıyafeti giyen kız kardeşi Esen Yavaş, törende ağabeyinin tabutuna komando beresi koydu.

    İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.

    Şehit Cemil Yavaş, Isparta da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Köy mezarlığında defnedildi

    AA'nın haberine göre şehit Yavaş'ın naaşı merkeze bağlı Büyükgökçeli köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından köy mezarlığında defnedildi.

    Şehit Cemil Yavaş, Isparta da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Cemil Yavaş, Isparta da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Cemil Yavaş, Isparta da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Cemil Yavaş, Isparta da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Cemil Yavaş, Isparta da son yolculuğuna uğurlandı #6


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