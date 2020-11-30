Şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan yumruk, mahkemede soruldu

Şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Davada CHP Lideri'ne yumruk atan Osman Sarıgün’den anı anlatması istenildi.

Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Ankara'da Çubuk’un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik saldırı davasının ilk duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Davada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

O gün gerçekleşen cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterilmiş;

törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu’na yumruk ve sopayla vurmaya çalışmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK

Cenaze töreninde Osman Sarıgün’ün, Kılıçdaroğlu’na yumruk atması çekilen görüntülere yansımıştı..

Mahkemede ilk olarak Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün kimlik tespiti yapıldı.

Sarıgün, savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, emniyette verdiği ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

UNUTTUM, ÇOK ZAMAN GEÇTİ

Sarıgün, hakimin “Olay nasıl oldu, anlat” sözüne “Unuttum, çok zaman geçti” diye yanıt verdi.

Hakim, Sarıgün’ün emniyetteki ifadesini okudu.

Sarıgün emniyet ifadesinde yer alan “Olaydan dolayı pişmanım, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum” beyanını tekrarladı.

Sarıgün’ün avukatı yumruğun taksirle atıldığını ileri sürerek, hakaret suçunu reddetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yeni görüntüleri