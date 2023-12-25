Şehit cenazesinde yuhalanan Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenazesinde protesto edilen Özgür Özel, şehit ailesinin konu ile ilgili kendisinden özür dilemek istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 12 kahraman askerin şehadeti ile kavruldu.

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Türk askerleri için cenaze törenleri düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze namazında gergin anlar yaşandı.

Şehidin cenazesine giden CHP Lideri Özgür Özel için sesler yükseldi.

Cenazede bulunan bir grup, Özel'i yuhalayıp, "Özgür dışarı" sloganlarını savurdu.

Yaşanan durum sosyal mecralarda yankı uyandırırken Özel, konuya dair çok konuşulacak bir ifade daha paylaştı.

"Şehit ailesi özür dilemeye kalktı"

Öyle ki Özel, şehit ailesinin söz konusu durum ile ilgili kendisinden özür dilemeye kalktığını, kendilerinin ise geri çevirdiğini söyledi.

İşte CHP Lideri'nin o açıklaması;

Şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen, aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı. Bizim bunu kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında biz özürlerimizi ilettik.

Özgür Özel'in sözleri kadar yanında bulunan fazla sayıda koruma da dikkat çekti.