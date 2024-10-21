Şehit Cennet Yiğit'in ailesi konuştu: FETÖ, Gülen'in ölümüyle inşallah dağılma noktasına gelecek

İHA

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberi gündeme bomba gibi düştü...

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini, bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul tarafından duyuruldu.

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son açıklama ise, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesinden geldi.

"BUGÜN EN SEVİNDİRİCİ HABERLERDEN BİRİNİ ALDIK"

15 Temmuz darbe girişiminde Fethullahçı Terör Örgütü tarafından Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, Fethullah Gülen’in ölüm haberini “Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık” diyerek değerlendirdi.

Baba Yiğit, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Tabi ki 15 Temmuz’u gerçekleştiren o hainlerin lideri, Siyonistlerin uşağı Fethullah Gülen’e öldü diyemiyorum. İnsan ölür, hayvan ölür fakat aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum. Gerçekten İslam’a hizmet etseydi bunları söylemezdik.



İnanın insanlarımızı şehit eden o alçaklara da dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz, Rabbim inşallah onlara da hidayet nasip eder de bu vatana ve millete faydalı insan olurlar diye dua ediyoruz. Rabbim hidayet nasip etmezse ‘kahhar’ sıfatına havale ediyoruz.

"İNŞALLAH DAĞILMA NOKTASINA GELECEK"

Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Bu vatanın değil bir parçasını vallahi bir çakıl taşını vermeyiz, bunu iyi bilsinler. Rabbim vatanımızı muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Bir alçak gider, öbür alçak gelir. 15 Temmuz’da 251 şehit verdik.



Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek. Çünkü kötülük hiçbir zaman yeryüzünde baki olmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah nurunu tamamlayacak.

"İNŞALLAH DARISI, BUNA 'HOCAM' DİYEREK PEŞİNDEN KOŞUP GİDENLERE"

Şehit kızına Fethullah Gülen’in ölüm haberini gözyaşları içerisinde veren Anne Huriye Yiğit ise, şöyle konuştu: