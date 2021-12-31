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    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı

    İki çocuk babası Gökkaya'nın naaşı, memleketi Balıkesir'e gönderildi. Tören sırasında gözyaşları sel oldu.
    • AA
    • 31.12.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:40
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    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı

    Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırısında şehit düştü.

    Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Gökkaya'nın (37) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

    GÖKKAYA İÇİN TÖREN

    Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    GÖZYAŞLARI SEL OLDU

    Şehit Gökkaya'nın askerlerin omzundaki Türk bayrağına sarılı tabutu, uçağa konularak memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

    Şehidin naaşının taşınması sırasında mesai arkadaşları duygulandı.

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #1

    2 ÇOCUK BABASIYDI

    Törene Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

    Gökkaya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #8

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #9

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #10

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #11

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #12

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #13

    Şehit DSİ personeli Gökkaya, son yolculuğuna uğurlandı #14

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