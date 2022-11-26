Pençe Kilit şehidi Öztürkmen'in, roketli saldırı öncesi, elindeki silah ile video çektiği anlar paylaşıldı.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde kahramanca savaşan 3 askerden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, roketli saldırıda 3 Türk askerinin şehit düştüğünü açıkladı.

Acı haber sonrası Türkiye'nin yüreğine kor düştü.

3 şehitten biri olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in acı haberi, Üsküdar'daki ailesine ulaştırıldı.

Son görüntüsü

Bir diğer yandan, şehidin roket saldırısından önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kahraman şehit, son görüntülerinde elindeki silahın uzuvlarını anlatıyor.

İşte o anlar...

Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in son görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



Defin yeri vasiyetiyle belirlendi

Bir diğer yandan şehit teğmen Öztürkmen'in ailesi bir süre şehidin defnedileceği yeri belirlemede kararsız kaldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinin yanı sıra, ilçeye bağlı şehidin doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi ile ailenin yaşadığı İstanbul Üsküdar arasında karar vermekte zorlanan aile, şehidin ortaya çıkan vasiyeti ile kararını kesinleştirdi.

Defin yeri belirsizliği şehidin vasiyeti ile sona erdi VİDEO

Köyüne defnedilmek istedi

Şehit Öztürkmen'in vasiyetinde köyüne defnedilmesini istediği öğrenildi.

Aile Gaziantep'te, şehidin naaşını bekliyorlar Acı haberi Üsküdar'da alan şehidin babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen ve annesi emekli öğretmen Gülşen Öztürkmen defin yeri kararını netleştirmelerinin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesine geldi.

Mahalle bayrakla donatıldı

Nizip Eyüp Sultan Mahallesi taziye evi ve şehidin babasının Dazhüyük Mahallesi'nde bulunan evine dev Türk bayrakları asıldı. Dazhüyük ve Eyüp Sultan mahalleleri de Türk bayrakları ile donatıldı.

"Hazırlıklarımızı yaptık, şehidimizi bekliyoruz"

Şehidin anne ve babası ile taziyeleri kabul eden şehidin amcası Mehmet Öztürkmen, henüz şehidin Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirilmediğini belirterek, "Bu nedenle cenaze töreninin ne zaman yapılacağı belli olmadı. Bizler hazırlıklarımızı yaptık. Şehidimizi bekliyoruz. Şehidimiz geldiğinde defin konusunda ayrıca bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Harp Okulu'ndan geçen yıl mezun oldu

Şehidin daha önce Harp Okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.