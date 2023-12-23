Şehidin var Türkiye...
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada altı Mehmetçik şehit düştü.
Şehitlerimizin vefat haberi Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Acı gelişmenin ardından şehitlerimizin ailelerinin evleri bayraklarla donatıldı.
Yüreğimizi yakan saldırının ardından şehitlerimize yönelik bilgiler ise ayrı hüzne boğuyor.
Geçen yıl girdiği çatışmada gazi oldu
Öyle ki kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun daha önce gazi olduğu ortaya çıktı.
Tedavisi biter bitmez göreve koştu
Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi.
Evli ve iki çocuk babasıydı
Erenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu da bildirildi.
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