Şehit düşen askerimiz Çağatay Erenoğlu'nun geçen yıl gazi olduğu ortaya çıktı Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu da Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmada şehit düşen Mehmetçiklerimizden biriydi. Erenoğlu'nun 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi.

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ensonhaber.com

Şehidin var Türkiye...

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada altı Mehmetçik şehit düştü.

Şehitlerimizin vefat haberi Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Acı gelişmenin ardından şehitlerimizin ailelerinin evleri bayraklarla donatıldı.

Yüreğimizi yakan saldırının ardından şehitlerimize yönelik bilgiler ise ayrı hüzne boğuyor.

Geçen yıl girdiği çatışmada gazi oldu

Öyle ki kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun daha önce gazi olduğu ortaya çıktı.

Tedavisi biter bitmez göreve koştu

Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babasıydı

Erenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu da bildirildi.