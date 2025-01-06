Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan acı olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emirhan Aramış, görevdeyken kullandığı motosikletle aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı.

Polis memuru Aramış, kazada ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aramış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Aramış, kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Aramış'ın cenazesi, doğum yeri olan Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice Mahallesi'ne gönderildi.

Burada babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, Yeni Camii'ne getirildi.

"ALLAHIM SENİ BENDEN DAHA ÇOK SEVMİŞ"

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutu başına gelen şehit babası Hüseyin Aramış, şu sözleri sarf ederek gözyaşı döktü:

Biz aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabbim bana bu mevkii nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Aslanım, yavrum, Emirhan'ım, asalete bak. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş oğlum. Ben de seviyordum yavrum, senin için ölürdüm ben. Ama Cenabı Mevla'm seni alacakmış yavrum, daha çok sevmiş. Aslanım. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et, aslanım benim.