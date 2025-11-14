Şehit Emre Sayın son yolculuğuna uğurlandı: Babası tabutun başında gözyaşlarına boğuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor.

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın için memleketi Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, protokol üyeleri, şehidin eşi Zeliha, annesi Kezban, babası Adem ve kardeşi Enes Sayın ile vatandaşlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ÇELENK GÖNDERDİ

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri çelenk gönderdi.

3 ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şehidin Adem Kutay, Zeynep ile 3 aylık Kağan isminde 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Ailesi, Sayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

AİLESİ ZOR ANLAR YAŞADI

Şehidin oğlu Adem Kutay, annesi Kezban ile eşi Zeliha Sayın, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, Başçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.