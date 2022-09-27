Şehit Ercan Yangöz'ün davasında katil zanlısının cezası belli oldu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda şehit olan Ercan Yangöz'ün zanlılarına karşı açılan davada karar verildi. Fatih Özturan, müebbet hapis ve 10 yıl cezası aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Haziran 2021 tarihinde 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin otomobilini takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı.

Şehit oldu

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu.

19 şüpheli gözaltına alındı

Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliye 3 farklı suçtan dava açıldı

Soruşturma kapsamında Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın 16 Mart'taki 3'üncü duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, her iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Tutuksuz yargılanan Efe Özturan, SEGBİS'le bağlandı

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen 9'uncu duruşmasında, tutuklu sanık Fatih Özturan mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise Samsun'un Bafra ilçesinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar yer aldı.

Sanığın oğlunun beraatine karar verildi

Mahkeme heyeti karar duruşmasında, katil zanlısı Fatih Özturan'ın Ercan Yangöz'ü şehit etmekten müebbet, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamaktan da 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.



"İstediğimiz kararı kısmen aldık"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan şehidin babası Şahin Yangöz, "Söyleyecek bir şey yok. İstediğimiz kararı kısmen aldık. Ama oğlu Efe açısından istediğimiz kararı alamadık. Efe, serbest kaldı. Babası hakkında müebbet hapis cezası, ayrıca Abdülkadir tarafından da 10 yıl hapis cezası aldı. İstinafa gideceğiz ve sonuna kadar davamızı takip edeceğiz." dedi.



"Heyet pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı"

DHA'nın haberine göre, Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da "Bu husus, heyetin dikkatini çekti ve pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı. Bu adam bu suçu işlediği için, bizim Ercan'ımızı şehit ettiği için bir indirim almamış oldu. Evet, aldığımız karar noktasında belli başlı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istinafa götüreceğiz. Efe Özturan'ın beraat kararı beklenmedik bir durum. Bu husus, bizim için istinafta üzerinde çok duracağımız bir nokta teşkil edecek." diye konuştu.