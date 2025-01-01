Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı

DHA

11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar ederek güvenlik güçlerine evi göstermişti.

Yaşanan acı olayda, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Eren Bülbül, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğdu.

Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

BİNLERCE KULLANICIDAN PAYLAŞIM

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce kullanıcı, paylaşım ve yorumlarda bulundu.

Kullanıcılar, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.