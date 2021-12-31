İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği arama-kurtarma karakol botu, hizmet vermeye başladı.

Trabzon Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Deniz Liman Müdürlüğü'ne tahsis edilen, yerli üretim ARES marka, KB6101 numaralı, şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği karakol botu, kara yolu ile getirildiği Trabzon Limanı'nda vinçle suya indirildi.

900 BEYGİR GÜCÜNDEKİ BOT, SUYA İNDİRİLDİ

12 metre uzunluğunda, 3,75 metre genişliğinde olan ve son teknoloji sistemlerle donatılan, 900 beygir güç üreten 2 motora sahip botu suya indirme törenine; Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, emniyet mensupları ve davetliler katıldı.

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK

40 deniz mili sürat hızla giden ve radar, sonar, termal cihaz, gece görüşü kameralarla donatılmış olan bot; yasak avcılık, arama-kurtarma faaliyeti ve adli olaylara müdahalede kullanılacak.

Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği bot suya indirildi VİDEO

"BUNU ANLAMLI KILAN DA EREN YAVRUMUZUN ADININ BU BOTA VERİLMESİ"

Törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'müz uhdesinde hizmet veren Trabzon Limanı Şube Müdürlüğü'müze tahsis edilen karakol botumuzun suya indirilmesi için buradayız. Bunu anlamlı kılan da yaklaşık 5 yıl önce şehadete yürüyen Eren Bülbül yavrumuzun adının da bu karakol botuna verilmesi. Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Kesişme' filminin galasına katıldık.

"AYNI KARARLILIKLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Özellikle bölgemizde zaman zaman yaşadığımız başta doğal afetler sonucu denizlerimizde arama-kurtarma faaliyetleri icra ediyoruz. Bu karakol botumuz da bu vesile ile bize katkı sağlayacaktır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İlimizde nasıl ki her alanda bizim emniyet ve asayişimiz için ilimiz ve ülkemizin huzuru için mücadele veriyorsak bu araç takviyeleri ile aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



































