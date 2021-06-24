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Şehit Eren Bülbül’ün, Facebook paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti

Şehit Eren Bülbül’ün, Facebook paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti

PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün Facebook üzerinden yaptığı paylaşım, yıl dönümde unutulmadı. Birçok kullanıcı ‘İyi ki varsın Eren’ etiketi ile paylaşım yaptı.