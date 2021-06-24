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- Şehit Eren Bülbül’ün, Facebook paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti
Şehit Eren Bülbül’ün, Facebook paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 15:48
- Güncelleme : 24.06.2021 - 16:26
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını gören Eren Bülbül, durumu koşarak güvenlik güçlerine bildirdi.
Güvenlik güçlerine yer gösterirken ateş açıldı.
Yaşanan sıcak çatışmanın ortasında kalan Eren Bülbül, 4 yıl önce 11 Ağustos 2017 tarihinde ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
15 YAŞINDA ŞEHİT OLDU
Verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Eren Bülbül, 15 yaşında şehit oldu.
Cenazesi, 12 Ağustos 2017 tarihinde Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Tüm Türkiye’nin ölümünün ardından derin üzüntü duyduğu Bülbül’ün Facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşım ise yürek dağladı.
‘İYİ Kİ VARSIN EREN’
Şehit Eren Bülbül’ün 24 Haziran günü yaptığı paylaşım, 4’üncü yıl dönümünde unutulmadı.
“Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.” durumunu paylaşan Eren, kullanıcılar tarafından ‘İyi ki varsın Eren’ etiketi ile anıldı.