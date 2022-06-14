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    Şehit Eren Bülbül'ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti

    Erzurumlu ortaokul öğrencileri, Eren Bülbül'ün fotoğrafının basıldığı maskeyle kabrine gitti. Şehit annesi 'Eren'i karşımda görmüş gib oldum' diyerek duygu dolu anlar yaşadı.
    • 14.06.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:22
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    Şehit Eren Bülbül'ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti

    11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterdiği sırada açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını, Erzurumlu ortaokul öğrencileri ziyaret etti.

    Trabzon'un Maçka ilçesine gelen Palandöken Turgut Özal Ortaokulu öğrencileri, Eren'in fotoğrafı basılan maskeleri taktı.

    Burada dualar eden ve şiirler okuyan öğrenciler, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü duygulandırdı. Öğrenciler, Ayşe Bülbül'e oğlunun fotoğrafının yer aldığı üzerinde 'İyi ki varsın Eren' yazılı tablo hediye etti.

    "Gurur duyuyoruz"

    Okul Müdürü Taner Meral, gezinin başlangıcını Eren Bülbül'ün mezarından yapmak istediklerini belirterek, "Eren kardeşimizin yaşı öğrencilerimizin yaşına yakın olması münasebetiyle durumu daha iyi kavramaları, maneviyatı ve mukaddesatı özümsemeleri açısından 14 öğrencimizi bu geziye dahil ettik. Eren kardeşimizin maskelerini yaptırdık. Öğrencilerimiz, şehidimizin annesine biz de sizin bir evladınız olmaktan mutluyuz duygusunu vermeye çalıştı. Ayşe annemizi biraz duygulandırarak gözyaşına boğduk ama biz şehit ve gazi bir milletiz. Ne kadar üzülsek de bununla gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #1

    "Maskeleri görünce Eren'i karşımda görmüş gibi oldum"

    Ayşe Bülbül, kendisini ziyarete gelen çocukların yüzünde oğlunun maskesini görünce çok duygulandığını belirterek, "Benim yanıma gelen bütün çocuklar Erenlerim ve evladımdır. Çocukları gördüğüm zaman gururlanıyorum. Yüzlerindeki maskeleri görünce Eren’i karşımda görmüş gibi oldum. Bundan mutlu oldum ve gururlandım ama biraz da hüzünleniyorum. Erenimin acısı herkesin gönlünde olduğu için bu da benim gururum oluyor” ifadelerini kullandı..

    "Vatanımız için öldüğünden dolayı onunla gurur duyuyorum"

    Öğrenci İlayda Taşkesen ise şehit Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret ettiği için çok duygulandığı belirterek, “Burada Eren’in mezarına geldik. Onun için dualar ettik. Allah bize de bu güzel topraklarda ölmeyi nasip eylesin. Eren üzüntüyle ölmedi. Bizim ve vatanımız için öldüğünden dolayı onunla gurur duyuyorum.” dedi.

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #2

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #3

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #4

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #5

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #6

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #7

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #8

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #9

    Şehit Eren Bülbül ün maskesini takan öğrenciler, kabir ziyaretine gitti #10


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