Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın naaşı, helallik almak üzere ailesine teslim edildi.

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın cenazesi, askeri uçakla Yenişehir Havaalanı'na getirildi.

Burada askerlerin omuzlarında ambulansa koyulan Türk bayraklı tabut, ardından şehidin ailesinin yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba ocağına götürüldü.

ANNESİ AYAKTA DURAMADI

Şehidin annesi Saniye Çakır, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Babası Hasan Çakır evlerinde taziyeleri kabul ederken, şehidin 2 ay önce nikahlandığı eşi Gülşah Çakır da ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit Gökhan Çakır'ın naaşı, baba ocağına götürüldü VİDEO











ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı, düğününü ertelediği öğrenildi. Şehidin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip OSB Cami’nde kılınacak. Kılınan namazın ardından da İnegöl şehitliğinde toprağa verilecek.





"ÖLÜRKEN ANNEM DİYE FERYAT ETTİ Mİ?"

Şehidin annesi Saniye Çakır, aynı birlikte görev yapan arkadaşlarına, "Oğlum nasıl şehit oldu, ölürken annem diye feryat etti mi?" diye ağıtlar yaktı.



