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    Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı baba ocağına getirildi

    Pençe şehidinin bayraklarla kaplı cenazesi babaevine getirildi. Bu sırada gözyaşlarına engel olamayan bir askerin gözyaşını, şehit yakını sildi.
    • 30.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:33
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    Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı baba ocağına getirildi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çatışma giren 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, şehit oldu.

    Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirilirken ev Türk bayrağıyla donatıldı.

    Şehidin annesi, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu.

    Şehidin nişanlısı da tabutun yanına gelip gözyaşı döktü.

    Askerin gözyaşını vatandaş sildi

    Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını ise vatandaş sildi.

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in cenazesi, alınan helalliğin ardından baba ocağından ayrıldı.

    Naaşı camiye götürüldü

    İHA'nın haberine göre, şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’ne götürüldü.

    Şehit Halil İbrahim Yiğit in naaşı baba ocağına getirildi #1

    Şehit Halil İbrahim Yiğit in naaşı baba ocağına getirildi #2

    Şehit Halil İbrahim Yiğit in naaşı baba ocağına getirildi #3

    Şehit Halil İbrahim Yiğit in naaşı baba ocağına getirildi #4

    Şehit Halil İbrahim Yiğit in naaşı baba ocağına getirildi #5

    Şehit Halil İbrahim Yiğit in naaşı baba ocağına getirildi #6


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