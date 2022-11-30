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- Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı baba ocağına getirildi
Şehit Halil İbrahim Yiğit'in naaşı baba ocağına getirildi
Pençe şehidinin bayraklarla kaplı cenazesi babaevine getirildi. Bu sırada gözyaşlarına engel olamayan bir askerin gözyaşını, şehit yakını sildi.
- 30.11.2022 - 11:24
- Güncelleme : 30.11.2022 - 11:33
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çatışma giren 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, şehit oldu.
Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirilirken ev Türk bayrağıyla donatıldı.
Şehidin annesi, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin nişanlısı da tabutun yanına gelip gözyaşı döktü.
Askerin gözyaşını vatandaş sildi
Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını ise vatandaş sildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in cenazesi, alınan helalliğin ardından baba ocağından ayrıldı.
Naaşı camiye götürüldü
İHA'nın haberine göre, şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’ne götürüldü.