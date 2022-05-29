Şehit Hasan Çatal'a veda

Pençe Kilit Harekatı'nda PKK tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan 33 yaşındaki Hasan Çatal, memleketi Konya’da dualarla toprağa verildi.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal (33), hain teröristlerin döşediği el yapımı bombanın (EYP) patlamasıyla şehit düşmüştü.

Şehit Hasan Çatal’ın cenazesi bugün memleketi Konya’ya getirildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

İHA'nın haberine göre şehit Çatal için ikindi namazını müteakip Ilgın ilçesindeki kapalı pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı namazın ardından ise Behlülbey Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidimizin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.