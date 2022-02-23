Senegal'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun Senegal ayağında, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Eren için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

FUAT OKTAY VE MESAİ ARKADAŞLARI ORADAYDI

Törene; Eren'in ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, emniyet mensupları ve Eren'in mesai arkadaşları katıldı.

Tören, Eren'in Türk bayrağına sarılı cezanesinin getirilmesinin ardından saygı duruşuyla başladı.

Oktay, törende yaptığı konuşmada, Hayrettin Eren'i Allah'a uğurladıkları yerin Afrika olduğunu hatırlatarak, Hayrettin Eren'in vazifesinin bilincinde, 30 yıldır özel harekatçı üniformasını şerefle taşıdığını belirtti.

"HAYRETTİN KARDEŞİMİZ ÖLMEDİ"

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Burada en ulvi görevi yerine getirirken, bayrak, vatan, millet uğruna ne varsa orada şehit olmayı arzulayan bir kardeşimizin cenazesinde bir aradayız, onu uğurluyoruz. Biz biliyoruz Hayrettin kardeşimiz ölmedi. Şehitlerin ölmediğini biliyor ve iman ediyoruz.

İnşallah Cenab-ı Hak da her birimizi Hayrettin kardeşimiz gibi şehit olmaya, şehadete yürümeye, aynı cesaretle, aynı arzu ve iştiyakla gitmemizi nasip eder."

Şehit Hayrettin Eren için Külliye'de tören düzenlendi VİDEO







Şehit Eren'le ilgili düşüncelerini, hayattayken kendisine söylemenin nasip olmadığını dile getiren Oktay, "Bu duyguları burada bulunan her bir kardeşimiz için, emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin her bir ferdi için, Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bu milletin her bir ferdinin duygu ve düşüncelerinin de birebir aynı olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah inşallah hepimize de şehitliği nasip eylesin." dedi.

"GÖZÜN ARKADA KALMASIN"

Eren'i vatanı milleti uğruna mücadele ettiği şekilde, son nefesinde de yine Türk bayrağının altında ve kendisini sevenlerin eşliğinde uğurladıklarını belirten Oktay, millete, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Eren'e "Hayırla inşallah bundan sonraki yolculuğuna devam et kardeşim." diyen Oktay, "Cenabı hak inşallah şehadetini kabul eder. Çocukları da bizim çocuklarımız, eşi bizim kardeşimiz, annesi bizim annemizdir ve bizlere emanettir. Gözün arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK HAREKATA KATILMAK İÇİN GÖREV İSTEDİ

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal da yıllardır mesai arkadaşlığı yaptığı, mesai arkadaşlığından öte can yoldaşı olduğu Eren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Bal, "Bugün burada bir şehidimizi, vatan ve millet aşığını, bayrak, devlet, ezan sevdalısını, özel harekat polisi denilince bu tarifin ete ve kemiğe bürünmüş halini, bir serdengeçtiyi, kahramanı, yiğidi, cengaveri, fedaiyi, fedakarlık timsali görev adamını, her haliyle kendisinden sonrakiler için örnek ve önder bir kişiliği Rahmeti Rahman'a tevdi ediyoruz." diye konuştu.

Hayrettin Eren ile 2012'de mesai arkadaşı olduklarını, en zor zamanlarda yan yana, omuz omuza görev yaptıklarını kaydeden Bal, Eren'in, Hendek olayları başladığında, Barış Pınarı harekatı sırasında her gün odasına gelip, oralarda görev yapmak isteğini söylediğini aktardı.

Eren'in yaptıklarının, ezeli ve ebedi kayda geçtiğini dile getiren Bal, mesai arkadaşları olarak Eren'den son arzularının, "şehitlerin şefaat hakları hürmetine kendilerini unutmaması" olduğunu dile getirdi.

İKİNDİYİ MÜTEAKİP TOPRAĞA VERİLECEK

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Törende, Hayrettin Eren'in ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Hayrettin Eren, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.