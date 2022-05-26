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    Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj

    Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Hüseyin Cankaya'dan geriye 'Arkamdan ağlamayın' mesajı kaldı.
    • 26.05.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:51
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    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev yapan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 silah arkadaşıyla beraber şehit düşmüştü.

    Memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlanan Hüseyin Cankaya'nın, yakın bir arkadaşına attığı mesajı ortaya çıktı.

    Cankaya, bu mesajın kendisinin şehit olduktan sonra ailesine iletilmesini istedi.

    Yürek yakan o mesajda şu ifadeler yer aldı:

    "Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut...

    Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım.

    Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin."

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #1

    "Şehit olacağını hissetmiş"

    48 yaşındaki şehit babası Niyazi Cankaya ise mesajı okuduktan sonra oğluyla duyduğu gururu bir kez daha dile getirdi.

    Acılı baba Cankaya ise, şunları söyledi:

    "Vatan sağ olsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık hüzünlendik.

    "İzmir'e gelecekti, düğünü vardı"

    Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık.

    "1 gün önce görüntülü konuşmuştuk"

    Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'Baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik. Kısmet olmadı."

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #2

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #3

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #4

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #5

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #6

    Şehit Hüseyin Cankaya nın ailesine bıraktığı mesaj #7


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