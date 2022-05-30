Şehit İslam Sancak'a veda

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan İslam Sancak, memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak, hain teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit düşmüştü.

Memleketi Samsun'a getirilen 30 yaşındaki şehidin naaşı, babaevindeki helalliğin ardından Merkez Camisi'ne götürüldü.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenaze töreninde şehidin annesi Hanım Sancak ve kardeşleri ile nişanlısı Meyra Ayvaz gözyaşı döktü.

"Beni yaktın yıktın oğlum..."

Anne Sancak, oğlunun tabutunu ve resmini okşayarak "Oğlum senden çok gurur duyuyorum. Beni bıraktın gittin. Ben sana düğün yapacaktım, çeyizini düzüyordum. Beni yaktın yıktın. Her zaman güzel sürprizler yapardın böyle sürpriz olur mu? Yaraların çok muydu ben senin yaralarına merhem olurdum." diye ağladı.

AA'nın haberine göre şehidin naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Düğün hazırlığındaydı

Baba Recep Sancak'ın yaklaşık 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği, beş kardeşi bulunan şehidin nişanlı olduğu ve bu yaz düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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