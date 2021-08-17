Şehit İsmail Can Softa, son yolculuğuna uğurlanacak

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlerimizin eşyaları toplandı ve naaşlarıyla birlikte ailelerine gönderildi.

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde görev yapan askerlerimize yönelik hain bir pusu kurdu.

Teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz de yaralandı.

Hain pusuda şehit olan askerlerimizin yataklarına Türk bayrağı serildi.

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Yataklarına Türk bayrağı serilen şehitlerimizin eşyaları da cenazeleriyle birlikte memleketine gönderildi.

Şehit İsmail Can Softa'nın eşyalarının toplandığı çantanın fotoğrafları, görenleri hüzne boğdu.

Şehit Teğmen İsmail Can Softa’nın Kağıthane’deki evinde hüzün hakim VİDEO

"ASKERLİĞİ ÇOK SEVİYORDU"

Şehidin halasının oğlu Şükrü Karadağ, "Aile en son 2 gün önce kendisiyle görüşmüş. Kendisinin iyi olduğunu öğrenmiş. Operasyon bölgesinde olduğu için çok sık arayamıyoruz. Sabah acı haberle uyandık. Çankırı'dan kalktık geldik. Vatan sağ olsun. Kendisi iktisat mezunuydu, askerliği çok seviyordu. Babası astsubay zaten, eniştesi de asker. Mezuniyetten sonra bir dönem futbol hakemliği yapıyordu sonra asker oldu. Bordo bereli eğitimi tamamladı revize edildi. Komando oldu. Kuzey Irak'ta 3 aydır görevdeydi." diye konuştu.