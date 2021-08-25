Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan İsmail Can Softa'nın fotoğrafı mezunu olduğu Arel Üniversitesi'ne alınmayınca, görevlilerle öğrenciler arasında olay çıktı.

Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde Piyade Teğmen İsmail Can Softa, şehit olmuştu.

Şehidin mezun olduğu Arel Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde ise bir skandal yaşandı.

Mezuniyet törenine İsmail Can Softa'nın fotoğrafı ile gelen öğrencilerin içeri girmesi okulun güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

ARBEDE YAŞANDI

Görevlilerin fotoğrafı içeriye sokmaması sonrası öğrencilerle görevliler arasında gerginlik yaşandı.





Şehit İsmail Can Softa'ya mezun olduğu üniversiteden saygısızlık VİDEO

FOTOĞRAF İÇERİYE SOKULDU

Yaşanan gerilimin ardından Şehidin fotoğrafını içeriye sokmayı başaran öğrenciler, sosyal medya hesabından üniversiteye tepki gösterdi.

Fotoğrafı güvenliği aşarak içeriye sokmayı başaran öğrencilerden biri Twitter'dan yaptığı paylaşımla "Sahneden de indirseniz alandan da atsanız gururla bu fotoğrafı paylaşacağım" ifadesini kullandı.

OLAYLAR SONRASI ÜNİVERSİTENİN PAYLAŞIMI

Yaşanan olayların ardından Arel Üniversitesi, şehidin fotoğrafı ile poz verip sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepkiler sonrası bir de açıklama yapan üniveriste yönetimi, olayların gerçeği yansıtmadığını belirtip "Tüm şehitlerimizi saygıyla anacağız" diyerek de şu ifadelere yer verdi;