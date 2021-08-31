Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek, memleketi Trabzon'da defnedildi.

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek, kaldırıldığı GATA hastanesinde şehit düştü.

Şehit Şebelek’in cenazesi bugün memleketi Trabzon'a getirildi.

Arsin ilçesi Merkez Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Ali Şebelek ve anne Yeter Şebelek, güçlükle ayakta dururken şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Fındıklı aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit İsmail Şebelek'e veda VİDEO

