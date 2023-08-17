Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör memleketine defnedildi Van Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

İHA

Türkiye'ye şehit ateşi düştü...

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Burakcan Güngör, eğitim sırasında fenalaştı.

Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu.

Şehide cenaze töreni düzenlendi

Van'dan hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin cenazesi, İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Güngör için daha sonra mahalle mezarlığında tören düzenlendi.

Yakınları gözyaşına boğuldu

Törende, şehidin babası Feyyaz, annesi Nevriye, eşi Büşra Güngör ve yakınları gözyaşı dökerken, şehidin 10 aylık kızının olduğu öğrenildi.

Cenazesi defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.