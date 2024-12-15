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İHA

Türkiye'nin yüreği Bursa'dan gelen şehit haberi ile yandı...

Bursa'da 13 Aralık günü yaşanan olayda, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürdü.

AĞIR YARALANMIŞTI

Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

8 AYLIK ÇOCUĞU ANNESİNİN KUCAĞINDA TÖRENDE YER ALDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi.

Düzenlenen törende, şehidin silah arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Ayakta zor duran şehidin eşi Asiye Yaşar, annesi Medine Yaşar, babası İbrahim Yaşar ve yakınları sağlık görevlileriyle törene katıldı.

Şehidin 8 aylık çocuğu da törende, annesinin kucağında yer aldı.

ÇANDIK MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Askeri törenin ardından Yenişehir Havalimanı'ndan şehidin naaşı Adana'ya götürüldü.

Şehidin cenazesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çandık Mezarlığına defnedilecek.