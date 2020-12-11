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- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Anar, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
- AA
- 11.12.2020 - 14:29
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
Şehit askerlerden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın acı haberi, dün Ankara'daki baba evine jandarma yetkililerince verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehadet haberini alan baba Adem Anar ile şehidin annesi Sariye Anar, gözyaşlarına boğuldu.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Anar, bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.