Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi

Türkiye'ye şehit ateşi düştü...
4 askerimizin şehit olduğu haberi yüreğimizi yaktı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesi Kuşluca Karakolu sorumluluk bölgesinde sürdürülen tıkama görevi icra eden 62 JAA 408 plakalı E.Y. idaresindeki askeri araç kaza yaptı.
Meydana gelen kazada, araçta bulunan Tokat doğumlu 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş da şehit oldu.
TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTUNU SİLAH ARKADAŞLARI İNDİRDİ
Görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin naaşı, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Şehit Kızılateş'in naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.
ŞEHİDİN KARDEŞİ TABUTA SARILDI
Şehidin annesi Gülten, babası Tacettin ve ablası Gülsüm Kızılateş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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