Niğde'ye şehit ateşi düştü...
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlere geçit verilmedi.
Bölgeye yönelik saldırıda 9 vatan evladı canı pahasına çatışmaya girdi ve şehit oldu...
23 yaşında şehit düştü
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur da bölgede şehit düşen kahraman askerlerden biriydi.
23 yaşındaki şehidin acı haberi ailesine ulaştırıldı.
Askere uğurlandığı anlar...
Öte yandan Şehit Batur’un askere gitmeden önce memleketi Niğde’de yapılan asker eğlencesi görüntüleri ortaya çıktı.
Eğlencedeki anlar izleyenlerin yüreğini burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.
Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur yarın memleketi Niğde'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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