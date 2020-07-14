Şehit kızlarının diktiği fidanlarla ‘nefes’ alıyorlar

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, kızlarının bahçelerine diktiği fidanlarla bir nebze olsun mutlu oluyor.

Hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın havadan hedef alınması sonucu şehit düşen 44 polis arasında bulunan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın evlerinin bahçesine diktiği onlarca meyve ağacına anne Hikmet ve baba Harun Doğanay, adeta gözü gibi bakıyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Doğanay ailesi, şehit kızlarının bahçelerine diktiği meyve fidanlarına bakıp, beraber yaşadıkları güzel hatıraları canlı tutmaya çalışıyor.

ACILARINI BÖYLE UNUTUYORLAR

Doğanay ailesi, kızlarının her karış toprağında her ağacın dalında emeği olan bahçelerinde vakit geçirerek huzur buluyor.

Harun Doğanay, güzel anılarının bulunduğu Kübra'nın çok çalışkan biri olduğunu belirterek, şunları anlattı:

“Buradaki her ağaçta, toprakta ve her şeyde Kübra'nın emeği var. Kendisi bu işleri severdi. Kübra'nın hayatının yarısı burada geçti. Allah'a çok şükür, bizim de yüzümüzü kara çıkarmadı. Meyveleri çok severdi. Sabahları kalkar, ağaçlardan alıp yerdi. Ceviz, badem, kayısı, erik, ayva ve kiraz gibi ağaçları diktik. Ben çukur kazdım, Kübra fidanları tuttu, dibine suyunu o döktü. Topraklarını beraber örttük. Budama işlerini bile Kübra ile beraber yaptık. Yorulduğunda bile eline kitap alır, hamakta öyle dinlenirdi. Yani, Kübra'nın burada çok emeği var. Geçenlerde Kübra'nın sevdiği hamağı kurarken çok zorlandım ve eski yıllara gittim, geldim. Çok özlüyorum. Beni buraya bağlayan Kübra'nın hatıraları, yoksa bahçeye zaten gelmem. Çocuğumun ömrünün yarısı burada geçti. Yaşıtları oyun onarken, o burada çalışırdı. Günlerimiz çok iyi, dolu dolu geçti.”





“BEN ONLARI RABBİM'E ŞİKAYET ETTİM”

Anne Hikmet Doğanay da kızlarını her zaman rahmetle andıklarını belirterek, evlat acısının çok zor olduğunu kaydetti.

FETÖ'cüleri Allah'a havale ettiğini anlatan Doğanay, “Ben onları Rabbime şikayet ettim. Benim çektiğim acıyı kimse çekmesin. Evlat acısı çok zormuş. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Her 15 Temmuz yaklaşınca benim içim çok yanıyor, yaralarım kanıyor.” dedi.

"SANKİ BİR YERDEN ÇIKIP GELECEK GİBİ"

Bahçelerindeki her karış toprakta Kübra'nın hatırası olduğunu vurgulayan Doğanay, “Yavrum burada yürüdü, burada yere bastı. Burada ayak izleri var. Sesleri kulağımı çınlatıyor. Sanki bir yerden çıkıp gelecek gibi. 'Anne ben buradayım' diyor adeta. O acı günde de buradaydım. Beraber meyve toplardık. Şeftali ve kiraz toplamayı çok severdi. Her dalda elleri var. Biz Kübra'nın hatırası diye dalları kesmeye kıyamıyoruz. Ağaçları dikerken çapa yapardı, otlarını temizlerdi. Hepsinde tek tek emeği var. Burası bizim nefes alma yerimiz. Kübra'yı en çok düşündüğüm, nefes aldığım, yaşadığım yer burası.” diye konuştu.