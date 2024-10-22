Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası konuştu: Vatanını satan adamın vatanı olmaz ki

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberi, gündeme bomba gibi düştü...

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi, bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul tarafından açıklandı.

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son açıklama ise, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babasından geldi.

"VATANI OLMAYANIN TOPRAĞI DA OLMAZ"

Güler, kızının 15 Temmuz akşamı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırı sonucu şehit düştüğünü dile getirerek, FETÖ mensuplarının tek amacının özel harekat ve özel kuvvetleri yok etmek olduğunu aktardı.

Güler, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Ama başaramadılar çok şükür. Topu da gelse başaramaz yani o evlatlarımızın her bir tanesi belki onların ellisine bedeldir. Öyle bir eğitim almışlardır.



Dün de zaten cehenneme gitti teröristbaşı Gülen. Bu kadar insanın kanına sebep oldu. Vatansız, vatansız kaldı. Sevenleri de düşünsünler ki, yanında olanları da düşünsünler ki, vatanı olmayanın toprağı da olmaz. Tasmasını tutanlar da onu bir şekilde sonra kurtarabiliyorlarsa kurtarsınlar.