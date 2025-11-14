Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı ortaya çıktı: Sen şehit olmuşsun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüreğimiz yanıyor...

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanmak üzere yola çıktı.

KONYA ŞEHİDİNİ UĞURLAYACAK

Düşen askerî kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kuyucu’nun cenazesi, cuma namazına müteakip Musalla Mezarlığı Namazgahı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’ne defnedilecek.

GERİYE YÜREK BURKAN HİKAYELER KALDI

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden geriye yürek burkan hikâyeler kaldı.

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Şehit olan askerimiz Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Kız kardeşinin saatinde yazdığı "Ağabeyim, iyi misin?" mesajına yanıt veren Kuyucu, "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" dedi.

"SEN ŞEHİT OLMUŞSUN"

Bunun üzerine ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyen Kuyucu'nun kız kardeşi, "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere cevap veren şehit Kuyucu, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." yanıtını verdi.