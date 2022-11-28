Petrol
82.5
-1.45%
Euro
19.4301
0.12%
Dolar
18.6295
-0.02%
Altın
1.047
-0.44%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
307.776
-2.29%
BTXN Coin
5.77
-0.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda

    Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin yakınları feryat etti.
    • 28.11.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin hain saldırısında 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, şehit düştü.

    Acı haber şehidin Adıyaman’daki ailesine ulaşırken, naaşı da öğle saatlerinde uçakla Adıyaman Havaalimanı'na getirildi.

    Evin en küçüğüydü

    Latif ve Nergis Demir çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra askeri helikopterle Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne götürüldü.

    Askerlerin omuzlarında şehit Demir’in cenazesi, meydana taşındı.

    Yakınları, şehit Demir’in tabutuna kapanıp, feryat etti.

    Kardeşlerden asker selamı

    Anne Nergis Demir'i askerler teselli etmeye çalışırken, kardeşleri Efe Demir (9) ile Zeynep Demir (7) ise ağabeylerine selam durdu.

    DHA’nın haberine göre müftü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda VİDEO

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #1

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #2

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #3

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #4

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #5

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #6

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #7

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #8

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #9

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #10

    Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda #11


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Tahir Elçi Diyarbakır'da öldürüldüğü yerde anıldı
    Gündem

    Tahir Elçi Diyarbakır'da öldürüldüğü yerde anıldı

    Otomobilin çatısına asılan gençler kamerada
    3. Sayfa

    Otomobilin çatısına asılan gençler kamerada

    Görüş Bildir