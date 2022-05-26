Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in silah arkadaşıyla çekilen görüntüsü yürek burktu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Pençe- Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit düştü.

Şehit askerin silah arkadaşıyla çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı.

Videoda şehit askerin geride bıraktıklarına söylemek istediği mesaj ise yürekleri dağladı.

"Güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir"

Görüntülerde, arkadaşının "Abi geride bıraktıklarına ne söylemek istersin?” sorusuna Mehmet Meral şöyle yanıt veriyor:

"Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, birileri yaşadığınız bu günlerin bedelini ödediği içindir."

Şehit Mehmet Meral'den geriye silah arkadaşıyla çektiği video kaldı VİDEO







Yozgat'a şehit ateşi düştü

Acı haber şehidin, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Bakan Akar başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayınladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.