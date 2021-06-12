Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
300.200
-3.39%
EXEN Coin
34.41
-2.24%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya'ya uğurlandı

    Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya'ya uğurlandı

    Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin füze saldırısında yaralanan, Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın şehit düştü.

    ŞEHİDİMİZ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

    Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

    Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya'ya uğurlandı VİDEO

    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya ya uğurlandı #1

    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya ya uğurlandı #2

    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya ya uğurlandı #3

    Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya ya uğurlandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir