Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin füze saldırısında yaralanan, Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın şehit düştü.

ŞEHİDİMİZ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Muhammed Ali Akın, memleketi Konya'ya uğurlandı VİDEO