Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Irak'ın Kuzeyi'ndeki Kalyanı Dağı üs bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, PKK'lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda yaralanarak şehit düşmüştü.

Şehit Akın'ın naaşı bugün memleketi Konya'ya gönderildi.

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Akın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu önce helallik için Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bulunan baba ocağına, ardından da cenaze namazı için Konya Şehitliği Namazgâhı'na getirildi.

Namaz öncesi Akın'ın yakınları tabuta sarıldı. Şehidin babası Battal Akın ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan Akın, gözyaşları arasında Konya Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Muhammed Ali Akın'a veda VİDEO