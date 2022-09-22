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    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam, memleketi Çorum’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin ailesi, ayakta durmakta zorlandı.
    • 22.09.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:14
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    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

    İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam (27), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düştü.

    Şehit Karaçam’ın naaşı, helallik alınması için bugün Çorum’daki babaevine götürüldü.

    Sevdikleri ayakta durmakta zorlandı

    Buharaevler Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde törenin yapılacağı Akşemseddin Camii'ne getirildi.

    Akşemseddin Camii'nde düzenlenen törende taziyeleri kabul eden ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin acılı ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Dualarla toprağa verildi

    Muhammed Karaçam'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

    DHA’nın haberine göre cenaze törenine; şehidin babası Bedri ile annesi Aysel Karaçam, Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Merzifon 5'inci Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #8

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #9

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #10

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #11

    Şehit Muhammed Karaçam, Çorum da son yolculuğuna uğurlandı #12


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