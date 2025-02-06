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Şehit Murat Kemal Yetişen Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Murat Kemal Yetişen Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı Bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanırken, Yetişen'in şehadete uğurlandığı günün kızı Ece'nin doğum günü olduğu öğrenildi.