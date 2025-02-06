Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden dün akşam saatlerinde gelen acı haberde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.
Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.
Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu
ŞEHİDİN CENAZESİ BEY CAMİSİNE GÖTÜRÜLDÜ
Şehidin cenazesi önce Germencik'teki babasının evine, ardından da Efeler ilçesinde yaşayan annesinin evine getirilerek helallik alındı.
Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesi daha sonra Bey Camisine götürüldü.
KIZININ ŞEHİT BABASININ TABUTUNA BAKIŞI YÜREKLERİ BURKTU
Şehidin eşi Mesude Esin, kızı Ece'nin elini bir an olsun bırakmadı.
Şehidin annesi Ayşe Gaser ile babası Savaş Yetişen, taziyeleri kabul etti.
KIZI ECE'NİN DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığında defnedildi.
Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in, şehit olduğu gün evlilik yıl dönümü, şehadete uğurlandığı gün ise kızı Ece'nin doğum günü olduğu öğrenildi.
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