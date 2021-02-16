Şehit Müslüm Altıntaş ile Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Müslüm Altıntaş ile Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Gara bölgesindeki hain katliamda şehit olan Müslüm Altıntaş ile Adil Kabaklı'nın cenazesi, memleketleri Gaziantep'te defnedildi.

Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşı, memleketleri Gaziantep'e getirildi.

Şehitlerimiz için Bahaddin Nakıboğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, şehitlerin babaları Şevket Altıntaş, Soner Kabaklı, anneleri Songül Altıntaş ve Cennet Kabaklı ile akrabalarının yanı sıra birçok siyasi isim katıldı.

ACILI AİLELER TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

2 Ekim 2015'de Ağrı'daki birliklerine katılmak üzere yola çıkan ancak Tunceli-Pülümür karayolunda kaçırılarak şehit edilen askerlerin töreninde, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara kapanıp gözyaşı döken yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öptü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit naaşları Gaziantep Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attı.

Şehit Müslüm Altıntaş ile Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı VİDEO