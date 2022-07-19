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    Şehit Mustafa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

    EYP’nin infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Şehidin yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
    • 19.07.2022 - 14:34
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    Şehit Mustafa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

    Van’ın Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' operasyonunda dün saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt (43) şehit oldu.

    Şehidin cenazesi memleketinde

    Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

    Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

    Tabutuna sarılarak ağladılar

    Naaşı Kalemkırdı Camii'ne getirilen şehit Bozkurt’un cenaze törenine, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Şehit Bozkurt’un babası Mehmet, annesi Nefika, eşi Tuğba, kardeşi Keziban, çocukları Atakan (20), Alper (19) ve Elif Bozkurt (18), şehit Bozkurt’un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

    Şehit Mustafa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Yüzüğünü parmağına taktı

    Şehidin kızı Elif Bozkurt, babasının yüzüğünü parmağına takıp, tespihini elinde taşıdı.

    DHA'nın haberine göre kılınan cenaze namazının ardından şehit Bozkurt, Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

    Şehit Mustafa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Mustafa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Mustafa Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı #4

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