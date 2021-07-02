Şehit Necmettin Öğretmen'in okulunda karne töreni buruk geçti

Şehit Necmettin Yılmaz’ın isminin verildiği okulda yapılan karne töreni hüzünlü anlara sahne olurken, öğretmen ve öğrenciler Necmettin Öğretmen'i andı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapan Necmettin Yılmaz, ailesini ziyaret etmek üzere Gümüşhane'ye giderken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Kaçırıldığı PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın adı görev yaptığı okula verildi.

2020-2021 eğitim öğretimde hizmete giren okulda yaşanan karna töreni buruk geçerken, öğrenciler Necmettin Öğretmen'i unutmadı.

NECMETTİN VE AYBÜKE ÖĞRETMEN UNUTULMADI

Törende Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğrencisi Mülkiye Subay, şehidin özgeçmişini ve Çanakkale Şehitleri adlı şiiri okudu.

Daha sonra öğrenciler, Batman'da şehit edilen Aybüke Öğretmen için Mağusa Limanı türküsünü söyledi.

Yapılan tören sonrası öğrencilere karne ve takdir-teşekkür belgeleri Siverek Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Zülfü Kan ve öğretmenler tarafından dağıtıldı.

"ŞEHDİMİZ UNUTULMADI"

Siverek Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Zülfü Kan yaptığı açıklamada, ”Şehidimizin bize emaneti olan çocuklarının karne dağıtım törenine katıldık, çocuklarımızın şehidimizi unutmadıklarını görmek bize gurur verdi, Allah rahmet eylesin.

Onun bize emaneti olan çocukları bugün karne aldılar ama çok sevinemediklerini gördük, buruk bir karne sevinci yaşadı çocuklar.

Çocuklarla konuştuğumuzda öğretmenlerini çok sevdiklerini söylüyorlardı, gözlerinde o sevgiyi gördüm, onu çok özlediklerini söylüyorlar.

Bu çocuklar bu memlekette inşallah bu tür olayların yaşanmaması için okuyup iyi yerlere geleceklerdir.” dedi.





"BİZE KARNE VERDİ VE GERİ DÖNMEDİ"

Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinden Birgül Subay, "Necmettin Öğretmen, ben 2. sınıftayken öğretmenimdi, ben şimdi 6. sınıfa gidiyorum.

Necmettin Öğretmen bize karne verdi ve gitti ve dönmedi, şimdi o aramızda değil. Necmettin Öğretmen şimdi burada olsaydı bizimle gurur duyardı, biz onu çok özledik.” şeklinde konuştu.





"ONUN YOLUNDAN GİDECEĞİM"

Öğrencilerden Mihriban Subay, ”Şimdi karnelerimizi alıyoruz, biraz hüzünlü bir mutluluk yaşıyoruz ama Necmettin Öğretmen yanımızda değil. Ben de öğretmenimin yolunda gideceğim.

Ben şimdi 6. sınıfı bitirdim, 7’ye geçtim, keşke öğretmenimiz burada olsaydı. Allah onun mekânını cennet eylesin nur içinde yatsın.” diye konuştu.



