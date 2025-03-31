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İHA

Elektrik Astsbubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda TCG Kemal Reis Gemisi'nde görevini icra ediyordu.

Yaşanan acı olayda, Nihat İrgi, İspanya açıklarında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sivaslı şehit için saat 14.00'te cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına şehidin aile efradının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Öznel, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, milletvekilleri, şehit aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ANNEMİN KARNINDA BİLE BİRLİKTEYDİK, BENİ DE AL"

Şehit Astsubay Nihat İrgi'nin kız kardeşi İrem İrgi törende gözyaşlarına boğuldu.

İrem İrgi'nin, "Nihat, kardeşim, ikizim. Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al" sözleri yürekleri dağladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Astsubay Nihat İrgi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi Garnizon Komutanlığı Şehitliğine defnedildi.