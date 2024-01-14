Şehit oğlunun haberiyle yıkılan baba akıllara 'çaresiz' bakışıyla kazınmıştı: Hayatını kaybetti... Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba, dün yeni şehit haberlerini görünce hastaneye kaldırıldı. Şehit babası kurtarılamadı.

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İHA

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.

Şehidin Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti.

Babanın çaresiz bakışı akıllara kazındı

Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.

Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mehmet Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü.

Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)