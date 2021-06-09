Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da anılacak

9 Haziran 2017'de, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan Aybüke Yalçın için memleketinde tören yapılacak.

Batman'ın Kozluk ilçeisnde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ağır yaralanadı.

Hastaneye kaldırılan Yalçın, kurtarılamayarak şehit oldu.

Genç öğretmen vefatının 4. yılında dualarla anılacak.

"ÖĞRETMENİMİZİN İSMİ ÇORUM'DA YAŞAYACAK"

Çorum Belediyesince inşa edilen, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi törenle hizmete açılacak.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, şehit öğretmenin ismini Gülabibey Mahallesi'ne inşa edilen kültür merkezinde yaşatacaklarını bildirdi.

Çorumluların şehidin hatırasına sahip çıktığını belirten Aşgın, "Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de şehit oldu.

Biz de 9 Haziran 2021'de kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz.

Kültür merkezimizin ismini, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik.

Şehit öğretmenimizin ismini Çorum'da ilelebet yaşatacağız." ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Çorum'un Osmancık ilçesindeki en büyük parka da şehit öğretmenin ismi verildi.

Osmancık Belediyesi, Koyunbaba Mahallesi'ne inşa edilen 4 bin 600 metrekarelik parkın ismini "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı" olarak belirledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık'ın gururu şehit öğretmenin isminin ilelebet parkta yaşatılacağını söyledi.

Yalçın'ın, başarıyla sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinde çocukların sevgisini kazandığını vurgulayan Gelgör, "Biz de Aybüke öğretmenimiz adına çocuklara güzel bir park yaptık.

Osmancık'ın en büyük mahallesi olan Koyunbaba Mahallesi'nde adına şanına yakışır, şehidimizin ismini ilelebet yaşatacak en güzel, en büyük parkı inşa ettik.

Vefatının 4'üncü yılında şehit öğretmenimizi rahmetle yad ediyoruz.

Vatanımız ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.