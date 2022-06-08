Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın acısı dinmiyor

Batman'da PKK tarafından hedef alınarak şehit düşen ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Aybüke Yalçın, vefatının 5'inci yılında da unutulmadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde görevli 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 yılında hain teröristler tarafından şehit edilmişti.

Aybüke öğretmenin acısı yıllar geçmesine rağmen dinmiyor.

Yalçın'ın Karabük Safranbolu'da yaşayan ailesi, evlat acısıyla sınanmaya devam ediyor. Baba Sadık Yalçın, kızı olmadan geçen 5 yılın zorluklarını anlattı.

"Hainlerin kökünün kazınması bizleri memnun eder"



Türkiye'de teröre karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkati çeken baba, "Hainlerin kökünün kazınması tabii ki millet olarak bizleri memnun eder. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz ve onların başındaki siyasi irade, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğer kurumlarımız mümkün olduğu kadar bunların temizlenmesine kendilerini adeta vakfetmişler. İnşallah sonu gelecek bu hainlerin. Dışardan gelen saldırıları güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz mutlaka karşılayacaktır ama bir de içeride olanlar var. İnşallah onların da üstesinden, hakkından Anadolu insanı gelecektir. Bizler uyanık olmalıyız. Devletimize, güvenlik güçlerimize yardımcı olmalıyız." dedi.





"Asil milletimiz şehitlere sahip çıkıyor"

AA'nın haberine göre; şehit olan kızına devletin ve milletin sahip çıktığına belirten Yalçın, "Kızım şehit olduktan sonra Anadolu'nun birçok yöresine gittim. Gördüğüm; önce devletin kurumlarının Aybüke nezdinde bütün şehit öğretmenleri sahiplenmesi, Anadolu insanının sahiplenmesi, biz memnun oluyoruz sahiplenilmesine. Gönül isterdi ki bu olay olmasaydı ama gerektiğinde de insanımız çok güzel sahipleniyor. Her daim onları anmaktan geri durmuyor. Türk milleti sağlam bir millettir. Genlerinde bozukluk yoktur. Şehitlere, gazilere, mağdurlara sahip çıkması, Türk milletinin asil olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.



