Şehit Öğretmen Mustafa Karınca, mezarı başında anıldı

İHA

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, 11 Eylül 1994’te Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Öğretmen Mustafa Karınca’nın Sarıgöl İlçe Mezarlığı’ndaki kabrine giderek öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte dualar etti.

Kabir ziyaretinin ardından Şehit Mustafa Karınca’nın ailesine de bir ziyaret düzenlendi. Şehidin evi, İl Müdürü Mehmet Uğurelli ve İlçe Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından ziyaret edilerek, şehidin ailesine çiçek takdim edildi ve her zaman yanlarında oldukları mesajı verildi.

"ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ, AİLELERİNİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, şehit öğretmenlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Her zaman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, ailelerini yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ruhun şâd olsun, Öğretmenim. Tüm aziz şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.”

Bu anlamlı ziyaret, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir vefa örneği olarak hafızalarda yer etti.