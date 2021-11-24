PKK'lı teröristler tarafından Tunceli kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde görev yaptı okulda, öğrencileri tarafından anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmen olan Necmettin Yılmaz, memleketi Gümüşhane'ye giderken, 16 Haziran 2017 tarihinde, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edildi.

Yılmaz'ın ismi daha sonra görev yaptığı Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula verildi.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, isminin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrenciler tarafından anıldı.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz için okulda anma töreni düzenlendi.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜZ KUTLU OLSUN NECMETTİN ÖĞRETMENİMİZ”

Şehit Yılmaz’ın fotoğrafı bir masaya kondu. Öğrenciler, şehit öğretmenlerinin fotoğrafının etrafına güller bıraktı.

Sınıf tahtasına ‘24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, Necmettin öğretmenimiz’ yazıldı.

Öğrenciler, unutamadıkları Necmettin öğretmeni çok sevdiklerini anlattı.

“SÜREKLİ ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİT ÖĞRETMENİMİZ NECMETTİN YILMAZ’I DİNLİYORUM”

Okulda görev yapan öğretmenlerinden Zeynep Kaya, "Buraya atandığım günden bu yana sürekli öğrencilerinden şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı dinliyorum.





“NECMETTİN ÖĞRETMEN GİBİ OLMAK İÇİN ÇABALIYORUM”

Öğrencilerim, Necmettin öğretmenin yaptıkları aktiviteleri ve onun çok iyi olduğunu anlatıyor. Bunları duyunca gururlanıyorum ve Necmettin öğretmen gibi olmak için çabalıyorum." dedi.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, görev yaptığı okulda anıldı VİDEO

